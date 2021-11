Dagli escrementi ai rifiuti abbandonati: Salerno in balia degli incivili, da via Pironti fino al Carmine

Degrado e inciviltà regnano, tristemente, sovrane, nella nostra città. In particolare, come ci segnalano diversi utenti, escrementi e rifiuti rendono impraticabili i marciapiedi di via Pironti. Mentre un cumulo di vestiti e rifiuti giace sotto le scalette site vicine al liceo Da Procida.

L'appello

Accorato, da parte dei cittadini, l'appello affinchè le strade vengano ripulite e le forze dell'ordine sanzionino i vandali.