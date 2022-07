Da via Ligea al parco del Mercatello: Salerno è nell'abbandono, erbacce e rifiuti ovunque

Una pioggia di segnalazioni è giunta in redazione, per denunciare lo stato di abbandono in cui versa la città. In via Settembrini, in via Cadorna, alla foce del fiume Irno, in via Nizza, in via Manganario. E, ancora, sul Trincerone nuovo, presso la stazione, in via Pietro del Pezzo, in via Pironti, in piazza XXIV Maggio, erbacce e rifiuti caratterizzano tutte le strade, tra ratti, blatte e zanzare.

Ancora in pessime condizioni, inoltre, Parco del Mercatello con le sue attrezzature, mentre in piazza Matteo Luciani dei vandali hanno danneggiato un lampione. Incuria e mancati controlli, purtroppo, continuano inesorabilmente a danneggiare la città, a tutto danno del decoro e dell'igiene pubblici. Tanta amarezza.