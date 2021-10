Un motorino abbandonato e rifiuti nelle aiuole: micro discarica a San Leonardo

Stracci, buste ricolme di indifferenziato, un ciclomotore - i resti - lasciato in una delle piazzole di sosta, nell'erba, all'uscita della tangenziale. Siamo nel quartiere San Leonardo, nella zona periferica di Salerno ma non per questo da abbandonare, anzi primo biglietto da visita e primo accesso alla città.

I dettagli

L'obiettivo fotografico di Guglielmo Gambardella, in seguito anche alle numerose proteste che giungono alla redazione di Salerno Today, ha fatto luce sul disagio e il degrado che viene denunciato ogni giorno. I rifiuti giacciono nell'erba, non raccolti. La presenza di un motorino abbandonato e senza targa acuisce poi l'indignazione di chi abita a San Leonardo. Sulla presenza di un veicolo abbandonato - chissà che possa essere anche stato rubato e ora cercato dal proprietario - dovrà far luce la polizia municipale.