Degrado e inciviltà a Torrione, rifiuti e abbandono dal parco Galloppo alla spiaggia

L'inciviltà e il degrado la fanno da padrone, a Torrione. Come mostrano gli scatti di Guglielmo Gambardella, per iniziare, risulta in pessime condizioni igienico-sanitarie il parco Galloppo, chiuso da mesi al pubblico.

Inoltre, sempre a Torrione e, in particolare, sulla spiaggia del rione, rifiuti e degrado caratterizzano l'intera area. Accorato, l'appello dei residenti, affinchè venga ripulita la zona.