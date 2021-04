Degrado a Salerno: rifiuti e proteste al Parco Mercatello, la denuncia

Dopo gli “avanzi” del weekend lasciati da incivili sulle panchine della villa comunale, un altro polmone verde nella zona orientale della città è stato sporcato da persone che hanno deciso di trasformare le aree relax in occasione per un improvvisato pic nic

Dopo gli “avanzi” del weekend lasciati da incivili sulle panchine della villa comunale di Salerno e le segnalazioni che arrivano da Torrione per viale Alessandro Pansa pieno di cartoni di pizze, un altro polmone verde nella zona orientale della città è stato sporcato da persone che hanno deciso di trasformare le aree relax del Parco Mercatello in un luogo per un improvvisato pic nic.

I dettagli

I lettori inviano fotografie e le immagini sono inequivocabili: lattine lasciate sui tavoli in legno, mascherine e fazzoletti non cestinati, avanzi di cibo. Molti cittadini chiedono all’amministrazione comunale maggiori controlli e sanzioni. Il senso civico, però, potrebbe prevalere in questi giorni delicati di faticosa ripresa delle proprie libertà ma anche di prudenza ad oltranza, per non rischiare di sprofondare di nuovo nelle restrizioni.