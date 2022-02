Degrado e inciviltà a Salerno: rifiuti da Mercatello al centro storico

Escrementi in via Pironti, avanzi di cibo tra Pastena e Mercatello, cocci di vetro in vicolo Guaiferio, nel centro storico. Il rifiuto a chilometro zero prolifera a Salerno.

La denuncia

Protestano i residenti: chiedono all'amministrazione comunale di intervenire con decisione per punire i trasgressori e restituire decoro ai quartieri. "I cocci si trovano nei pressi della scuola - scrivono i residenti del centro storico - Gli spazzini non hanno rimosso il vetro e nonostante tutte le continue sollecitazioni la situazione è rimasta invariata. Situazione indegna per una città che vuole investire nel turismo. Lo scenario è indecente e soprattutto pericoloso". I residenti di via Pironti commentano, sconsolati: "Ecco il disagio quotidiano, ancora escrementi in strada. Un pessimo modo di iniziare la settimana".