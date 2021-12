Degrado da Pastena al centro storico: cafoni in azione, protestano i residenti

Degrado a chilometro zero, rifiuti in molte zone della città anche nel weekend natalizio. Via Corenzio, a Pastena, è ormai cortile per lo sgambettamento dei cani.

La denuncia

Le deiezioni non vengono raccolte da padroni irresponsabili. Gli incivili hanno lasciato cumuli di rifiuti anche nei pressi della fontana ornamentale di piazza Flavio Gioia, nel cuore della city. Protestano i residenti e chiedono intervento urgente dell'amministrazione comunale, affinché venga restituito decoro ai quartieri.