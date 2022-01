Rifiuti e degrado: discarica a cielo aperto a Pastorano, le proteste

Materiale di risulta, cassette di plastica, tubi, sacchi neri contenenti indifferenziato. La discarica a cielo aperto è stata denunciata a Salerno Today e si trova a Pastorano.

Lo scenario

Il sacchetto a chilometro zero, il regno dell'inciviltà nella zona collinare di Salerno. Alcuni lettori hanno contattato la nostra redazione per segnalare i disagi quotidiani. Urge l'intervento dell'amministrazione comunale per restituire decoro alla zona