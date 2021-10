Da Mariconda al centro storico, rifiuti ed escrementi in strada: la protesta dei residenti

Escrementi in strada e micro discariche: da Mariconda al centro storico di Salerno, le proteste dei residenti raggiungono la redazione di Salerno Today.

I dettagli

Nella zona orientale, in via Porta Pia, ecco la segnalazione dei cittadini: "Sotto le nostre finestre non passano a pulire". Da via dei Canali, invece, è stata inviata una foto che documenta degrado e disagio. I rifiuti, in questo caso, sono accumulati non solo a bordo strada ma in qualche modo anche "nascosti" nel primo vicolo utile, nell'intercapedine dei muri. Si tratta di cartoni, stecche di legno, stracci.