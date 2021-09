Rifiuti a Salerno: viaggio nel degrado, da Nord a Sud della città

Via Lanzalone, via Cadorna, centro storico alto, sottopasso zona orientale, via Pironti. I cittadini denunciano alla nostra redazione e inviano fotografie. Urge l'intervento dell'amministrazione comunale. La proposta di una lettrice: "Affidare la manutenzione delle aiuole e di piccoli spazi verdi, nelle vicinanze delle attività commerciali, ai negozianti"

Le "campane" del vetro diventano boe intorno alle quali accumulare rifiuti, a Salerno. Ce ne sono tanti anche... in viaggio: non mancano i trolley, abbandonati sull'asfalto, in attesa che qualcuno raccolga. Pavimentazione danneggiata, avanzi di cibo e buste piene di rifiuti, a propria volta parcheggiati tra le auto in sosta.

I dettagli

Le denunce giungono da Nord a Sud di Salerno: via Lanzalone, via Cadorna, centro storico alto, sottopasso zona orientale, via Pironti. E ancora, ecco la segnalazione da Torrione Alto: "In via Maria S.S. Immacolata, al civico 3, gli spazzini non puliscono più".

La proposta

Una lettrice scrive a Salerno Today per chiedere di poter lanciare a mezzo stampa la propria idea: affidare la manutenzione delle aiuole e di piccoli spazi verdi, nelle vicinanze delle attività commerciali, ai negozianti salernitani, titolari di ristoranti e dei pub. "Il Comune potrebbe poi premiare i negozianti virtuosi", dice la lettrice.