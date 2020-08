San Giovanniello, degrado e proteste: discarica a cielo aperto

Sacchetti abbandonati in strada, abiti dismessi, avanzi di cibo e odore nauseante. I cittadini protestano e segnalano alla nostra redazione. Sono state inviate anche alcune fotografie. Siamo in pieno centro storico, San Giovanniello.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dettagli

"Un odore nauseabondo. Una vergogna in pieno centro - scrivono i residenti - Devono intervenire le istituzioni, denunciamo per non essere abbandonati. Non se ne può più di vivere in una città così sporca e puzzolente".