Degrado e rifiuti da Sant'Eustachio a piazza Matteo Luciani: le segnalazioni

Numerose le segnalazioni pervenute in redazione negli ultimi giorni, per denunciare il degrado e l'incuria che interessano tanti quartieri cittadini

Erba incolta e degrado dal centro, precisamente da piazza Matteo Luciani, fino a Sant'Eustachio. Numerose le segnalazioni pervenute in redazione negli ultimi giorni, per denunciare il degrado e l'incuria che interessano tanti quartieri cittadini.

I disagi

Per iniziare, ritornano ad amareggiarsi i commercianti nei pressi dell'Ufficio Immigrazione a pochi passi dal Teatro Verdi: le lunghe attese e gli assembramenti degli stranieri in zona, infatti, creano loro non pochi disagi, considerando che non vi sono gettacarte a sufficienza, nè servizi igienici pubblici a disposizione degli utenti in attesa della documentazione per i permessi di soggiorno.

L'appello

Non migliore, la situazione a Sant'Eustachio, invasa da erbacce e insetti, a tutto danno per la tutela del decoro e dell'igiene pubblici. Richiesta, dunque, maggiore attenzione nell'ordinaria manutenzione e pulizia pubblica, all'amministrazione comunale.