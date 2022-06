Erba incolta, sosta selvaggia e rifiuti abbandonati: raffica di segnalazioni dai quartieri

Continuano ad arrivarci numerosissime segnalazioni di degrado e abbandono. A scriverci, nelle ultime ore, i residenti di via Palermo a Pastena, via Valerio Laspro (zona Carmine alto), Via Generale Luigi Cadorna e Via Francesco Maria Perito (sempre zona Carmine), Piazza Matteo Lucian (zona Teatro Verdi).

Le criticità

I salernitani (come mostrano le foto che pubblichiamo) denunciano, ancora una volta la scarsa manutenzione del verde pubblico, la sosta selvaggia in alcune strade, i rifiuti abbandonati in strada dai soliti incivili che, però, non vengono raccolti da chi si occupa della pulizia dei quartieri. L’auspicio è che vengano rafforzati i controlli e vi sia una maggiore attenzione per mantenere decorosa l’intera città.