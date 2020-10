Alberi pericolanti, rifiuti e sosta selvaggia in via Laspro e via Seripando

Degrado e abbandono in via Seripando e in via Laspro, due strade della zona alta di Salerno: i residenti chiedono un intervento urgente all’amministrazione comunale. Da tempo, ormai, la vegetazione è incolta, alcuni alberi sono pericolanti, microdiscariche a cielo aperto, la sosta selvaggia continua ad essere una problematica irrisolta.

L'appello

L’auspicio degli abitanti è che gli addetti alla pulizia delle strade provvedano in tempi rapidi alla bonifica e che i vigili urbani si facciano vedere più spesso per tutelare la viabilità e la sicurezza.

