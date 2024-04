Degrado e rifiuti nei pressi del parcheggio di Torrione: la segnalazione

Degrado e sporcizia a Torrione, nei pressi del parcheggio del mercato rionale. Come mostrano gli scatti del fotoreporter Guglielmo Gambardella, infatti, versano in critiche condizioni igienico-sanitarie gli angoli che circondano l'area, in particolare accanto ad un manufatto fatiscente.



L'auspicio è che, chi di dovere, provveda alla pulizia e al ripristino del decoro della zona.