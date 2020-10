Degrado a Salerno: rifiuti abbandonati a Torrione e vicino al fiume Irno

Cumuli di rifiuti giacciono abbandonati da giorni in varie zone di Salerno. In particolare – come mostrano le foto di Guglielmo Gambardella - in via Sabato Robertelli, nel quartiere di Torrione, a poca distanza dalla stazione della metropolitana; ma anche nei pressi del fiume Irno, non molto lontano dalla stazione ferroviaria del capoluogo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery