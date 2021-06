Degrado a Salerno: topi e rifiuti in via Cervantes, la denuncia

La spazzatura è ammassata a bordo strada ed il ritiro dei sacchetti procede sempre più a rilento. La situazione denunciata in altri quartieri della città, da via Manganario a San Leonardo, si ripete anche in altre zone di Salerno

La spazzatura è ammassata a bordo strada ed il ritiro dei sacchetti procede sempre più a rilento. La situazione denunciata in altri quartieri della città, da via Manganario a San Leonardo, si ripete anche in altre zone di Salerno.

I dettagli

In via Cervantes, in particolare, i rifiuti sono stati ammassati nei pressi di una campana del vetro. "Gironzolano anche i topi", segnalano i residenti. Urge l'intervento dell'amministrazione comunale, attraverso il servizio preposto, per restituire decoro al quartiere.