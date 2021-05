Micro discariche a Salerno: cibo abbandonato in via Uffici Finanziari, rifiuti in via Laspro

I residenti sono indignati: protestano, segnalano e documentano inviando foto alla nostra redazione. In via degli Uffici Finanziari, alle porte della zona industriale ed a pochi passi dallo stadio Arechi, ci sono sacchetti lasciati in strada. Contengono pane, mozzarella. Campane del vetro stracolme nel centro cittadino

Due micro discariche a Salerno: in via Laspro e via degli Uffici Finanziari. I residenti sono indignati: protestano, segnalano e documentano inviando foto alla nostra redazione.

I dettagli

In via degli Uffici Finanziari, alle porte della zona industriale ed a pochi passi dallo stadio Arechi, la rabbia è mista alla delusione: ci sono sacchetti lasciati in strada e contengono pane, mozzarella, altri prodotti. "Il cibo sarebbe servito agli indigenti. E' una vergogna", protestano i lettori. Campane del vetro utilizzate come "boe" per rifiuti, nel centro cittadino, in via Laspro. I residenti chiedono all'amministrazione comunale di intervenire con urgenza, affinché venga restituito decoro ai quartieri.

Gallery