Degrado e rifiuti in via Manganario, l'ira dei residenti: "E' così da mesi"

Degrado e incuria regnano ormai da tempo in via Manganario, a Salerno. Un nostro lettore denuncia: “Questa è Salerno: cittadini incivili e chi dovrebbe fare il proprio dovere non lo fa. Qua parliamo di mesi”. L’auspicio dei residenti è che gli addetti alla manutenzione e alla raccolta dei rifiuti provvedano a ripulita l’area. E, allo stesso tempo, chiedono maggiori controlli contro l’inciviltà.