Degrado e rifiuti in via Pironti, a Salerno . Nei giorni scorsi, ci sono stati preparativi di Carnevale: coriandoli, cartoni, bombolette spray. Tutto è finito sull'asfalto e nessuno ha rimosso la spazzatura.

Degrado in via Pironti, la protesta: "Preprativi per Carnevale ma i rifiuti restano in strada"