A spasso tra i rifiuti a Salerno: incivili allo sbaraglio da Nord a Sud della città

Slalom tra la spazzatura, in alcuni tratti del marciapiede di via Robertelli, come mostrano gli scatti del fotoreporter Guglielmo Gambardella. Situazione non migliore al Vestuti, dove, dopo il mercato, rifiuti e resti degli stand vengono abbandonati in strada, a tutto danno delle condizioni igienico-sanitarie della zona.

L'inciviltà raggiunge anche la parte orientale della città: cartoni di vino e altri rifiuti albergano sul lungomare Colombo, a Pastena, dove regna un degrado assoluto. Unanime, l'appello al Comune affinchè venga ripulita la zona. Tanta amarezza.