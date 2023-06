Gettano abiti in strada: nessuno li rimuove, la segnalazione

Giacciono in strada da oltre una settimana, diversi abiti abbandonati da ignoti in via Diego Tajani. Accanto alla micro-discarica, inevitabilmente, gli incivili di turno hanno iniziato a gettare anche altri rifiuti, rendendo la zona ancora meno pulita.

L'appello

Con il caldo, inoltre, i rifiuti non rimossi non possono che favorire la proliferazione di insetti: accorato l'appello dei lettori, affinchè il quartiere venga attenzionato, migliorando così la qualità della vivibilità per i residenti.