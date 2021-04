Panchine rotte, erba incolta e rifiuti abbandonati nella Villa Carrata: la denuncia di un lettore

L’auspicio è che l’amministrazione comunale intervenga in tempi rapidi per effettuare adeguati interventi di manutenzione e pulizia

Per le sue caratteristiche strutturali e botaniche è anche definita la "Seconda Villa Comunale" della città di Salerno. Ma, nonostante ciò, l’ottocentesca dimora nobiliare di Villa Carrara versa in condizioni di totale degrado.

I disagi

Panchine rotte e arrugginite, erba incolta, rifiuti abbandonati in vari angoli che non vengono raccolti ormai da tempo. L’auspicio è che l’amministrazione comunale intervenga in tempi rapidi per effettuare adeguati interventi di manutenzione e pulizia.

Gallery