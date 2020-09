Da Torrione al centro storico: degrado e inciviltà a Salerno

Rifiuti abbandonati e degrado, nel centro storico di Salerno, presso Larghetto Fra Giovanni Da Salerno. Inciviltà e mancato rispetto del buon senso ai danni dell'ambiente anche nella zona orientale: in particolare a Torrione in via Sabato Robertelli, nei pressi del mercato rionale, diversi lettori ci segnalano una vera e propria discarica a cielo aperto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Insomma, da nord a sud della città, decisamente urgenti interventi di ripulitura e maggiori controlli per scongiurare nuove situazioni di degrado.

Gallery