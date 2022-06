Carcasse di gatti e topi, perdite d'acqua, erba incolta e rifiuti: Salerno necessita di manutenzione e pulizia

Spazzatura in strada, carcasse di topi e gatti dalla Lungoirno a Cappelle, fino alla perdita d'acqua in via Cantarella e ai marciapiedi non più percorribili per le erbacce e gli alberi abbandonati in via Giovanni XXIII (vedi video in basso ndr). Questo il quadro della nostra città segnalato da numerosi utenti.

Una pioggia di segnalazioni alla nostra redazione, per sottolineare il degrado e l'incuria che ancora regnano in città, nonostante i numerosi appelli. In coro, dunque, i salernitani chiedono derattizzazione e disinfestazione nella città, ad opera di Asl e Comune, oltre che una più attenta e costante manutenzione delle strade, per garantire condizioni igienico-sanitarie dignitose alla comunità.