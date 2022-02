Degrado in piazza Onofrio Coppola: la protesta dei residenti

Piazza Onofrio Coppola è stata appena ripulita e sono state rifatte strisce dei parcheggi. Gli incivili, però, lasciano una tapperella anche chiusa con farmaci scaduti. Ecco i rifiuti a chilometro zero, a Salerno.

La denuncia

I residenti sono indignati e inviano foto alla nostra redazione. "Andare all'isola ecologica è scomodo - scrivono in modo provocatorio, per stimolare una riflessione su quanto accade - Inoltre hanno fatto le strisce bianche per parcheggiare ma nessuno rispetta nulla. Per non parlare di tre palme che abbiamo chiesto da due anni di tagliare, senza risultato".