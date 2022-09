Da via Pironti, al Vestuti, a La Mennolella fino al lungomare Tafuri: Salerno è nel degrado, le segnalazioni

Degrado in diverse zone della città: innumerevoli, le segnalazioni degli utenti negli ultimi giorni. In particolare, parco del Mercatello risulta privo di cura e manutenzione, così come la dog area adiacente. Non migliore la situazione al parco Pinocchio, tra cartacce nelle aiuole e abbandono. Intanto, in via La Mennolella, ai rami caduti sul marciapiede si sono aggiunti dei contenitori di polisterolo con vespe, pericolose per i residenti.

E ancora, un cittadino ci segnala che sul lungomare Tafuri di Torrione c'è una palma di grosse dimensioni ormai secca e a rischio caduta, con tutte le potenziali drammatiche conseguenze per automobilisti e pedoni.

Infine, c'è chi continua ad abbandonare rifiuti al parcheggio dello stadio Vestuti così come in via Pironti: insomma, la civiltà, purtroppo, non è ancora di casa nella nostra città.

L'appello dei salernitani al Comune è che vengano ripulite le zone interessate a tali disagi e che vengano rafforzati i controlli, specie nelle ore serali e notturni.