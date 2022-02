Degrado a Salerno: incivili in azione in zona Trincerone

Non è street art, il termine appropriato è vandali. Incivili in azione in zona trincerone, a Salerno. L'obiettivo è solo sporcare, irridere, devastare, immaginando di restare impuniti.

La denuncia

Protestano i residenti e l'obiettivo del fotoreporter Guglielmo Gambardella ha fatto luce sullo scempio. Giostre divelte, sradicato il lavandino della fontanina, scritte ingiuriose e oltraggiose sui muri. E' indeocoroso che per ristorarsi e rifornirsi di acqua pubblica si debba bere da una cannuccia, ciò che resta della fontana. Urge l'intervento immediato dell'amministrazione comunale, affinché venga restituito decoro alla zona.