Degrado ed escrementi in strada: proteste in via Nicola Aversano

Rabbia e proteste in via Aversano, nella zona orientale di Salerno. I residenti sono esausti e scrivono alla nostra redazione per segnalare escrementi e rifiuti in strada, a pochi passi dalle abitazioni.

I dettagli

Hanno più volte segnalato i propri disagi anche all'amministrazione comunale "ma tutto è rimasto invariato e siamo abbandonati".