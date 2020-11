Degrado a Salerno: micro discarica in vicolo dei Sartori, la denuncia

Materassi, cuscini, le doghe: ciò che resta di una camera da letto è stato trasferito in strada, in vicolo dei Sartori, in pieno centro storico, a Salerno. I cittadini sono indignati e hanno segnalato alla nostra redazione la presenza di questa micro discarica.

I dettagli

Materassi e cuscini sono stati adagiati al muro, collocati sotto un arco e il porticato. Urge l'intervento dell'amministrazione comunale per restituire decoro a questa zona della città. I residenti chiedono alla polizia municipale di intensificare i controlli ed elevare multe contro i trasgressori.