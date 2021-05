Acqua torbida e schiuma nel torrente Rafastia: protestano i residenti

I lettori hanno inviato foto alla nostra redazione. Immagini inequivocabili, scattate dalla prospettiva di via Pio XI: schiuma, bolle, richiesta di intervento urgente

/ Via Pio XI

Acqua torbida e schiuma nel torrente Rafastia, a Salerno. I lettori hanno inviato foto alla nostra redazione. Immagini inequivocabili, scattate dalla prospettiva di via Pio XI: schiuma, bolle, richiesta di intervento urgente.

I dettagli

I cittadini si sono immediatamente rivolti, nel weekend, alla polizia municipale. I caschi bianchi hanno preso nota "ma - ci segnalano i lettori - sono stati costretti a rimandare di qualche ora il sopralluogo, perché già impegnati in altri interventi sul territorio". Restano il degrado, il disagio, le protesta e la richiesta di verifica immediata per accertare le cause dell'inquinamento.