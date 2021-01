Degrado, bivacco e povertà: la segnalazione dei salernitani

Bivacco e clochard, purtroppo, a Salerno città. Come ci mostra il fotoreporter Guglielmo Gambardella, ad esempio, un senzatetto oggi ha improvvisato una cucina da campo in via Fornari, a Mercatello.

Diversi, poi, i senza fissa dimora che, al freddo, munendosi di cartoni e di coperte di fortuna, trascorrono la notte sotto ai portici nei pressi del fiume Irno, così come anche a Torrione. O ancora, sempre in città, c'è chi per proteggersi dalla pioggia non può che contare su un ombrello ed una cabina telefonica. Tanta amarezza.



