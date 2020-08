Degrado e rifiuti nel solarium vicino piazza della Concordia: la segnalazione

Tanta amarezza per le pessime condizioni in cui versa il solarium del sottopiazza della Concordia, a Salerno. Dove c'era il solarium, infatti, ora vi è solo ciò che è rimasto di quell'area, prima turistica. "Una delusione incredibile: l'amministrazione non si impegna per valorizzare punti strategici come il sottopiazza", scrivono alcuni lettori che auspicano un intervento di recupero nella zona, da parte del Comune.

