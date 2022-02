Siringhe in via Calenda, escrementi in via Pironti, rifiuti sulla Lungoirno e sosta selvaggia sul Trincerone: la mappa della vergogna

Degrado e incuria regnano, tristemente, a Salerno città. Innumerevoli, le segnalazioni dei lettori giunte in redazione per chiedere supporto all'amministrazione comunale affinchè il decoro e l'igiene, oltre che la sicurezza pubblica, vengano ripristinati.

La mappa della vergogna

In particolare, sono spuntate siringhe usate da tossicodipendenti ed abbandonate in via Calenda, nonchè è stato, ancora una volta, denunciato un tappeto di escrementi canini non raccolti in via Pironti. Poi, rifiuti abbandonati senza ritegno sulla Lungoirno e in zona Cittadella Giudiziaria. Per finire, altri cittadini hanno puntato il dito contro la sosta selvaggia sul tratto nuovo del Trincerone. Insomma, la nostrà città necessita di maggiori controlli e più attenzione, come notano in coro i salernitani.