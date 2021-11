Ratto morto nel centro storico e rifiuti su via Roma: commercianti e residenti esasperati

Degrado e sporcizia in città. In particolare, un lettore ci segnala un ratto morto in largo Cassavecchia. Inoltre, in via Roma, innumerevoli rifiuti abbandonati per strada, tanto da indurre residenti e titolari di locali ad affiggere degli avvisi sugli alberi che costeggiano i marciapiedi, tentando di scongiurare gli incivili.

Foto di Guglielmo Gambardella