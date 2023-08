Rifiuti sparsi, ratti morti in strada e tombini ostruiti: benvenuti a Salerno

Esasperati, i salernitani, per le allarmanti condizioni igienico-sanitarie in cui versa la città. In particolare, c'è chi accumula rifiuti in strada senza ritegno, come avviene nel parcheggio di via Raffaele Cavallo e chi usa contenitori destinati alla raccolta dell'olio esausto come pattumiera, infilando nell'apposita fessura spazzatura di ogni tipo, come succede nei pressi de La Carnale.

Altri cittadini ci segnalano la sporcizia che regna sulla Lungoirno, dove il fogliame sotto le auto non aspirato dagli appositi attrezzi di pulizia, finisce inevitabilmente per ostruire i tombini, con tutte le conseguenze del caso. E, ancora, di questa mattina la foto di un ratto morto in via Memoli, a due passi dalla Cittadella Giudiziaria e del degrado igienico che caratterizza via Sciaraffia, dove c'è chi getta in strada cibo per piccioni, finendo, tuttavia, con l'attirare anche altri tipi di animali e insetti molesti (come mostra lo scatto di Guglielmo Gambardella).

Per finire, innumerevoli i salernitani che fanno appello ai proprietari dei cani affinchè questi, oltre che raccogliere le deiezioni dei loro animali, si preoccupino di gettare acqua sull'urina in strada, per evitare che i cattivi odori ristagnino in tutta l'area interessata dai bisognini del proprio Fido.