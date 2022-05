Choc a Battipaglia, tombe nel degrado: "Qualcuno deve intervenire"

Sconcerto a Battipaglia per lo stato in cui si trovano alcune tombe nel cimitero. Come mostrano le foto pubblicate da un cittadino su Facebook, dei loculi sono completamenti distrutti mentre altri divelti in determinati angoli.

La protesta

Numerose le critiche dei battipagliesi sui social: “Nemmeno i morti possono state in pace”, “Mamma mia che coraggio, poveri noi”, “perché non intervengono i proprietari?”. L’auspicio è che qualcuno si interessi quanto prima della questione per risolverla in tempi rapidi.

Foto da Facebook