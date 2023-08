Ratti morti in strada, tra blatte, vespe e zanzare, l'urlo dei cittadini: "Povera Salerno, poveri noi"

Ratti morti in strada e insetti molesti in aumento, a Salerno. Dal quartiere dello stadio Vestuti fino al centro e alla zona orientale, innumerevoli le segnalazioni giunte in redazione, per sottolineare il degrado e l'incuria del verde pubblico che "sporcano" la nostra città.

La voce dei salernitani

"In via Carucci, giace un topo morto sull'asfalto - racconta una lettrice- Siamo invasi da vespe e zanzare e, confrontandoci con altri amici residenti a Salerno, possiamo assicurare che la triste condizione igienico-sanitaria in cui versa la città è la stessa praticamente ovunque". "Stavo per portare mia figlia al pronto soccorso a causa delle punture di insetto che le hanno causato gonfiore e rossore in più parti del corpo - incalza una mamma salernitana - Non credo sia accettabile, in una città civile, fare lo slalom tra zanzare, vespe e blatte mentre si cammina in strada: credo che, mai come quest'anno, siamo stati completamente abbandonati dall'amministrazione comunale". "Io sono anziana e non deambulo bene - conclude una donna di via Cacciatore- Ormai ho ridotto quasi al nulla le mie uscite da casa perchè camminare tra alberi a rischio caduta e blatte, mi risulta davvero difficile: sto vivendo una pessima estate in città". Unanime e disperato, dunque, l'appello dei salernitani che chiedono, a Comune ed Asl, l'urgente manutenzione del verde pubblico ed immediate derattizzazioni e disinfestazioni in città, per poter tornare a godere di condizioni di vivibilità dignitose.