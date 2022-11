Salerno "divisa", tra incivili e cittadini di buona volontà: le segnalazioni

Continuano a giungere in redazione, numerose segnalazioni da parte di cittadini amareggiati per l'incuria e l'inciviltà che regnano in città.

In particolare, alcuni salernitani hanno denunciato una perdita d'acqua a Torrione e il degrado in cui versa piazzetta Salerno Capitale, tra rifiuti abbandonati nelle aiuole e topi.

Curiosità

Tuttavia, non solo denunce, ma anche elogi, sono state inviate dagli utenti. In particolare, presso piazzetta Tafuri di Torrione spicca all'occhio un'aiuola curata da un cittadino che, dunque, in modo volontario sta contribuendo al recupero del decoro della sua zona di residenza.

Foto di Guglielmo Gambardella