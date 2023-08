Erba alta, marciapiedi rotti e degrado vicino alle scuole di Torrione Alto: la denuncia di un lettore

Degrado e abbandono nel quartiere di Torrione Alto, a Salerno. In particolare, Piazzetta Ovidio Serino e dintorni (Via G.Schipani, Via N.Granati, Via C.Vestuti, Via N.Moscati, Via A.Serafina). Un lettore ha scritto alla nostra redazione per denunciare: “Se in tutta la città la manutenzione scarseggia, qui si è passato il limite. La cosa grave è che si tratta di un luogo di ritrovo per ragazzi e bambini, vista la presenza proprio lì della scuola elementare Carlo Alberto Alemagna, della scuola media Giovanni Paolo II e dell'istituto nautico Giovanni XXIII. Non è giusto che i giovani crescano in queste condizioni. E anzi molto pericoloso dal punto di vista infortunistico e igienico-sanitario”. L’auspicio è che il Settore Ambiente del Comune e gli addetti alla manutenzione intervengano in tempi rapidi per rendere più decorosa e più sicura l’intera area.