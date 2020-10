Torrione, micro discarica in via Robertelli: la denuncia dei residenti

Degrado, cumuli di spazzatura ammassati. La micro discarica prende forma a Torrione, in via Robertelli, in zona mercato ortofrutticolo. Indignati, i cittadini scrivono alla nostra redazione. "Una triste situazione - commentano - difficoltà anche ad attraversare, spazzatura ammassata".

Lo sfogo

La denuncia prosegue: "Difficoltà anche per le persone anziane, costrette a camminare sulla carreggiata con il pericolo di essere investiti da auto e ciclomotori in transito".