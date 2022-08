Degrado e incuria in piazzetta Vittime del Terrorismo, Torrione nel degrado

Scempio a Torrione: erbacce, rifiuti ed incuria, presso la piazzetta Vittime del Terrorismo, dove c'è il monumento per ricordare le vittime dell'attentato delle Brigate Rosse. Tanta amarezza, nei salernitano, per le tristi condizioni in cui versa l'area che non gode, a quanto pare, neppure della manutenzione ordinaria.

La segnalazione

Non migliore, la situazione ambientale della zona, dove rifiuti e abbandono regnano indisturbati gettando fango sul decoro e sull'igiene pubblica di Torrione.