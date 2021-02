Guanti nelle aiuole e "aperitivi" sul davanzale: degrado a Torrione, la denuncia

I residenti sono esasperati e le fotografie sono eloquenti: degrado, disagio, bivacchi, "aperitivi" improvvisati e bottiglie di birra lasciate sul davanzale delle finestre. Siamo a Torrione e due strade - via Guarna e via Centola - offrono la stessa immagine di desolante abbandono. In via Guarna, ci sono recinzioni divelte e vegetazione che cresce rigogliosa. Gli incivili ne approfittano per disfarsi di guanti e mascherina e lasciare tutto nelle aiuole. In via Centola, invece, si è creata una micro discarica, fatta di bottiglie, buste di patatine, lattine di tè.

I dettagli

I condomini di Palazzo Cascavilla, in via Centola, sono stati anche costretti, attraverso il proprio amministratore, ad affiggere un avviso rivolto agli avventori dei locali della zona. Il testo: "Si invitano i signori clienti dei locali ubicati nelle aree limitrofe al portone di ingresso ad astenersi dal sostare dinanzi al portone del fabbricato, privo di presìdi di contenimento dei contagi (guanti e mascherina) ed in numero tale da creare autentici assembramenti, atteso che, in caso di reiterate violazioni delle norme di cui al Dpcm in essere, verranno immediatamente allertate le forze dell'ordine, allo scopo di censurare condotte poste in spregio alle disposizioni di legge in vigore. Siamo impossibilitati finanche ad accedere in sicurezza presso la nostra residenza o a depositare i rifiuti negli appositi bidoni costantamente ingombri di bottiglie, bicchieri e contenitori destinati all'asporto di pizza. Confidiamo nel senso civico di ciascuno". Un senso civico che latita, a giudicare dalle scene di degrado finite nello zoom del fotoreporter Guglielmo Gambardella.