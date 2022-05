Degrado ed incuria nel Quartiere Italia: i residenti chiedono interventi

Un lettore ci segnala le condizioni di degrado in cui versa il quartiere Italia, soprattutto per quel che concerne l'area posta nei pressi del centro sociale. Come già evidenziato in altre zone della città, il problema è rappresentato in primis dall'erba alta e dalla presenza di rifiuti.

Il commento

"In questa area - spiega un residente - molte persone portano i loro amici a quattro zampe ed è piuttosto pericoloso per via della presenza di forasacchi, piante pericolose per i cani, e di processinarie, insetti altrettanto pericolosi".