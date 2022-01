"Indifferenziato non raccolto a Salerno": la denuncia di un lettore

Spazzatura in strada in via Vincenzo Buonocore, adiacente a piazza Falcone e Borsellino. "Sono le 10 del 18 gennaio. La gente è ormai rassegnata: l'indifferenziato non è stato raccolto. Anche su Lungomare Colombo. Salerno Pulita e chi l’amministra ci ha ridotto all’apatia", ha denunciato un lettore che chiede la rimozione dei rifiuti e maggiore attenzione della pulizia stradale.