Aiuola invasa dai rifiuti, la denuncia di un lettore: "Indecente"

Sedie, rifiuti varie ed addirittura un segnale stradale. È lo "spettacolo" che si può ammirare passando nei pressi dell'aiuola di via Cavaliero, in pieno centro di Salerno.

La segnalazione

A segnalare la situazione di degrado un lettore: "Ecco in che stato versa l’aiuola di via Cavaliero: indecente". L'auspicio, come al solito, è che l'amministrazione intervenga quanto prima.