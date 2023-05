Escrementi ovunque in via Cupa Parisi, l'ira dei residenti

Escrementi ovunque, a tutto danno per le condizioni igienico-sanitarie della strada, in via Cupa Parisi. A segnalarcelo, diversi cittadini, stanchi di dover far i conti quotidianamente con la sporcizia e i cattivi odori che caratterizzano il quartiere. Senza parlare del verde incolto: purtroppo, è evidente che manchi la manutenzione del verde, tra erbacce e aiuole abbandonate.

"A causa dell'inciviltà di alcuni proprietari di cani, siamo costretti a fare lo slalom sui marciapiedi per non calpestare le deiezioni canine- spiega una cittadina - Quando ripuliranno la zona e quando presteranno maggiore attenzione a via Cupa Parisi? Con l'arrivo dell'estate e del caldo, la situazione non potrà che peggiorare".