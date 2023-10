"Via Fratelli del Mastro è una discarica", nuova segnalazione anche in via Cacciatore

Risulta sempre più simile ad una discarica a cielo aperto, via Fratelli del Mastro. "Gli operatori ecologici la ignorano da mesi e quindi la stradina è abbandonata! - sbotta una residente della zona - Inoltre, l'ultimo lampione alla fine di via Luigi Cacciatore, angolo via Farao, è stato proprio rimosso e la strada è buia, pure a causa degli alberi: fa paura camminare perché non si sa come e dove camminarein sicurezza", incalza la cittadina. Dello stesso avviso altri abitanti del quartiere che hanno già segnalato più volte le allarmanti condizioni igienico-sanitarie e di scarsa sicurezza che caratterizzano via Del Mastro e via Cacciatore.

Lo sfogo

"Siamo esasperati: sembra di vivere in un villaggio abbandonato, ma noi paghiamo le tasse come gli altri italiani. Salerno sta diventando invivibile: che l'amministrazione comunale non resti a guardare".