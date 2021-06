Degrado in via Gaeta: l'interrogazione di Celano al sindaco

Proprio dinanzi l’Istituto, l’arredo urbano appare in condizioni disastrate con panchine divelte o con assi di legno spaccati. Nessuna cura, poi, per le aiuole della piazzetta, tra rifiuti di ogni genere

Pone un'interrogazione del sindaco, il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano, inoltrando il testo anche al Comandante della Polizia Municipale per il degrado e lo stato di abbandono in cui versano alcuni quartieri della città. Tra questi ci sono i residenti di via Gaeta che lamentano l’inesistenza di servizio essenziali "oltre alla sporcizia in cui versa la piazzetta antistante la Scuola Gatto".

La situazione

Proprio dinanzi l’Istituto, l’arredo urbano appare in condizioni disastrate con panchine divelte o con assi di legno spaccati. Nessuna cura, poi, per le aiuole della piazzetta, tra rifiuti di ogni genere. Nella sua interrogazione Celano chiede un maggiore controllo del territorio da parte della Polizia Municipale teso a ripristinare condizioni di serenità e sicurezza nella zona.