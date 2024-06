Degrado in via Generale Clark: la segnalazione di un cittadino

Condizioni di degrado e abbandono in via Generale Clark, a Salerno. Come ci segnala un lettore, Giulio Maria Di Maio, da tempo il verde pubblico non viene curato e il marciapiede in alcuni tratti e divelto rischiando di far cadere i pedoni. L’auspicio è che gli addetti alla manutenzione intervengano il prima possibile per ripristinare decoro e sicurezza lungo la strada.